Форвард сборной Украины: Без Степаненко действительно было тяжело

Новости спорта:Форварда бельгийского Гента Роман Яремчук прокомментировал поединок сборной Украины против Нигерии.

Нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал результат товарищеского поединка против Нигерии (2:2).

"Наверное, мы можем быть довольны результатом, ведь вырвали ничью в матче, который проигрывали, и теперь с хорошим настроением разъедемся по клубам", — приводит слова игрока пресс-служба УАФ.

Яремчук отметился вторым голом сборной Украины, который помог выравнять счет на табло.

"Я еще не видел повтора. Кто-то говорит, что была рука, кто-то — что не было. Однако счет стал 2:2, все счастливы".

"Сборная Нигерии? Нам нельзя было оставлять соперников один на один, давать им шанс на это. Я со многими нигерийцами играл в Бельгии, знаю их сильные стороны. Я раньше говорил, что с ними будет очень трудно".

Первый тайм сборной Украины был проигран со счетом 0:2.

"В психологическом плане очень сложно. Мы плохо провели первый тайм. Однако в перерыве тренер нашел нужные слова, и вторая половина встречи оставила приятные впечатления".

В составе "сине-желтых" отсутствовал Тарас Степаненко, без которого "проседала" опорная зона.

"Мы понимаем, что Тарас — лидер команды. Без него действительно очень сложно. Он способен закрывать зоны так, что соперники даже не могут получить мяч. Все подборы за ним, он выигрывает всю борьбу, подчищает. Степаненко — настоящий опорник, человек с характером, настоящий лидер. Этих его сильных сторон нам не хватало, чем и воспользовалась Нигерия".