Лидер Боруссии Д летом отклонил предложение МЮ

Спортивный директор дортмундской Боруссии Микаэль Цорк заявил, что Манчестер Юнайтед пытался подписать вингера Джейдона Санчо во время летнего трансферного окна.
"Санчо и Манчестер Юнайтед – это горячая тема сейчас. Встреча и правда состоялась. Манчестер Юнайтед приглашал в Англию нашего представителя. Но, насколько мне известно, он сказал англичанам, что независимо от того, сколько денег они предлагают, Боруссия не отпустит Джейдона этим летом.
Важно, что и сам игрок не собирался делать данный шаг этим летом", - рассказал Цорк в эфире телепередачи Inside Borussia Dortmund.
Напомним, 19-летний Санчо перешел в Боруссию в 2017 году из Манчестер Сити примерно за 8 млн фунтов.
Джейдон стал настоящим открытием прошлого сезона Бундеслиги. Молодой англичанин провел 40 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 19 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Боруссия Д потроллила болельщика МЮ из-за желания подписать Санчо.