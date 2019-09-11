Лидер Боруссии Д летом отклонил предложение МЮ

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21:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо летом мог пополнить ряды Манчестер Юнайтед.

Спортивный директор дортмундской Боруссии Микаэль Цорк заявил, что Манчестер Юнайтед пытался подписать вингера Джейдона Санчо во время летнего трансферного окна.

"Санчо и Манчестер Юнайтед – это горячая тема сейчас. Встреча и правда состоялась. Манчестер Юнайтед приглашал в Англию нашего представителя. Но, насколько мне известно, он сказал англичанам, что независимо от того, сколько денег они предлагают, Боруссия не отпустит Джейдона этим летом.

Важно, что и сам игрок не собирался делать данный шаг этим летом", - рассказал Цорк в эфире телепередачи Inside Borussia Dortmund.

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Напомним, 19-летний Санчо перешел в Боруссию в 2017 году из Манчестер Сити примерно за 8 млн фунтов.

Джейдон стал настоящим открытием прошлого сезона Бундеслиги. Молодой англичанин провел 40 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 19 результативных передач.

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Ранее сообщалось, что Боруссия Д потроллила болельщика МЮ из-за желания подписать Санчо.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Джейдон Санчо.
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