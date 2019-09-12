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Четверг, 12.09.2019
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Экс-звезда Милана: Переход в Барселону был ошибкой

Экс-звезда Милана: Переход в Барселону был ошибкой
13:31 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник Фиорентины Кевин-Принс Боатенг поделился своим мнением о времени выступления в составе Барселоны.

В январе этого года Кевин-Принс Боатенг неожиданно перешел из Сассуоло на правах аренды в Барселону. За "сине-гранатовых" он в итоге наиграл только 303 минуты.

"Переход в Барселону был ошибкой. Если честно, это было плохим решением для моей карьеры", — заявил Боатенг в интервью Bild.

"Я практически не играл. Я был в составе не под Луисом Суаресом – а под-под-под Луисом Суаресом. Не мог дождаться, когда снова буду играть. Мне приходилось подталкивать себя, чтобы быть готовым и не сломаться психологически".

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Летом Боатенг перешел в Фиорентину. Он сыграл за "фиалок" в обоих матчах Серии А и забил один гол.

Следующий матч Фиорентина проведет против Ювентуса 14 сентября. Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.

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ФК Барселона, ФК Фиорентина, Футбол, Кевин-Принс Боатенг, Новости футбола.
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