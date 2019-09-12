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Месси дал совет Дембеле, как добиться успеха в Барселоне

Месси дал совет Дембеле, как добиться успеха в Барселоне
18:40 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что нужно делать Усману Дембеле, чтобы добиться успеха в Барселоне.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дал несколько советов Усману Дембеле, а также рассказал о своих ожиданиях от одноклубника в этом сезоне.

«Я считаю, что он выдающийся талант, который может сделать все, что захочет. Он очень молод, и я думаю, что этот год будет очень важен для него, чтобы сделать шаг вперед, чего от него ждут все фанаты «Барселоны».

Он должен изменится, стать профессиональнее. Эта идею должна быть у него в голове, чтобы он мог добиться успеха в «Барселоне», чего он и хочет.

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Я надеюсь, что у него больше не будет проблем с травмами, ему сильно не везло. В прошлом году, когда мы нуждались в нем больше всего, он был травмирован. Надеюсь, такого не произойдет в этом году, и он сможет показать все, на что способен, а он способен на многое. Как игрок, он очень впечатляет», - сказал Месси.

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Напомним, что летом Усман Дембеле был близок к переходу в парижский ПСЖ, став частью сделки по возвращению Неймара, но отказался от трансфера. Сам игрок заявил, что будет биться за место в составе.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Усман Дембеле.
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