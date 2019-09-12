Назван самый дорогой украинский футболист (Фото)

Новости спорта:Игрок сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко прилично подорожал в цене.

Наши игроки в последние годы продолжают прогрессировать и все лучше проявляют себя в европейских чемпионатах.

После обновления трансферной стоимости самым дорогим украинским футболистом стал Александр Зинченко. Цена игрока по данным Transfermarkt возросла с 20 до 30 миллионов евро.

Напомним, что ранее Зинченко делил вершину (20 миллионов евро) с Андреем Ярмоленко и Виктором Цыганковым. Стоимость данных исполнителей не изменилась.

Четвертая позиция по-прежнему осталась у полузащитника Аталанты Руслана Малиновского (12,5 миллиона евро), а замыкает пятерку Марлос со стоимостью в 11 миллионов евро. Андрей Лунин, в свою очередь, располагается на восьмом месте и оценивается в 7,5 миллионов евро.

Александр Зинченко, которым летом интересовался Ювентус, смог отличиться двумя забитыми голами за сборную Украины в матчах против Литвы и Нигерии.