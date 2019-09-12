Моуриньо рассказал, в каком клубе ему работалось лучше всего

Новости спорта:Португальский специалист Жозе Моуриньо назвал Реал самым комфортным клубом для тренерской работы.

Экс-тренер МЮ, Порту и Реала Жозе Моуриньо заявил, что ему комфортнее всего работать было в мадридском клубе. Специалиста цитирует Marca.

"Работа в мадридском Реала - лучший опыт в моей тренерской карьере. Там я узнал многое и научился это внедрять в других командах.

Я часто вспоминаю тот период моей жизни и честно говоря, скучаю за Испанией. Помню то самое противостояние против каталонской Барселоны. Мне была поставлена задача переломить ее, ведь она всегда побеждала Реал.

Самый важный матч в Реале для меня? Тот самый финал Кубка Испании на Месталье. Самый неудачный матч? Их было три. Все полуфиналы Лиги чемпионов, которые мне не удалось выиграть", - сказал Моуриньо.

Напомним, последним клубом португальского специалиста был английский Манчестер Юнайтед, с которого он был уволен зимой 2019 года.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо не вошел в тренерский топ защитника Реала Серхио Рамоса.