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Наставник Волыни: Строим в Луцке структуру игры Ман Сити

Наставник Волыни: Строим в Луцке структуру игры Ман Сити
20:30 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Волынь

Новости спорта:Наставник луцкой Волыни Андрей Тлумак поделился некоторыми подробностями игровой модели команды.

Главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак рассказал о том, какой футбол он хочет привить своей команде.

– Сказали, что вы хотите строить в Луцке структуру игры "Ман Сити".

– Хочу, но надо еще и исполнителей таких, как Агуэро, Фернандиньо, Зинченко. Но у нас достаточно неплохая команда, считаю, можно пробовать быть немного приближенными к той игре.

– Вы постоянно ребятам ставите видео матчей "Ман Сити"?

– Да.

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– И повторяете какие-то модели игры?

– Да, очень многое получается. Не хочу раскрывать секреты.

– Бартулович играет опорника, но он потом идет на фланг. Это смена позиций как у Гвардиолы?

– Так было в одном матче, а так Бартулович заходит в другую зону.

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– Реально в Первой лиге такой футбол ставить?

– Мы же играем.

Напомним, луцкая Волынь после восьми сыгранных туров идет на 7 позиции в турнирной таблице Первой лиги с 12 очками в активе.

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Чемпионат Украины, ФК Волынь, Футбол, Первая лига, Новости футбола, Андрей Тлумак.
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