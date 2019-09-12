Наставник Волыни: Строим в Луцке структуру игры Ман Сити

Новости спорта:Наставник луцкой Волыни Андрей Тлумак поделился некоторыми подробностями игровой модели команды.

Главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак рассказал о том, какой футбол он хочет привить своей команде.

– Сказали, что вы хотите строить в Луцке структуру игры "Ман Сити".

– Хочу, но надо еще и исполнителей таких, как Агуэро, Фернандиньо, Зинченко. Но у нас достаточно неплохая команда, считаю, можно пробовать быть немного приближенными к той игре.

– Вы постоянно ребятам ставите видео матчей "Ман Сити"?

– Да.

– И повторяете какие-то модели игры?

– Да, очень многое получается. Не хочу раскрывать секреты.

– Бартулович играет опорника, но он потом идет на фланг. Это смена позиций как у Гвардиолы?

– Так было в одном матче, а так Бартулович заходит в другую зону.

– Реально в Первой лиге такой футбол ставить?

– Мы же играем.

Напомним, луцкая Волынь после восьми сыгранных туров идет на 7 позиции в турнирной таблице Первой лиги с 12 очками в активе.