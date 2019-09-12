Хавбек Арсенала: Никогда не видел лучше команды, нежели Ливерпуль Клоппа

Новости спорта:Испанский хавбек лондонского Арсенала Данни Себальос прокомментировал матч против Ливерпуля в АПЛ.

Три недели назад "Ливерпуль" разбил "Арсенал" со счетом 3:1. Полузащитник "канониров" Данни Себальос вспомнил тот матч, назвав команду Юргена Клоппа лучшей в мире.

"Я никогда не видел ничего подобного тому, что я видел тогда на "Энфилде". Никогда не встречал команду, которая играла бы лучше. К тому же, у них еще и фантастические болельщики.

Они в прямом смысле забирают у вас воздух. Много времени мы были вынуждены проводить в обороне и как только мы пытались играть в атаку, они переходили в прессинг и забирали мяч. У них фантастический уровень подготовки", - цитирует слова полузащитника Guardian.

Напомним, что сейчас "Арсенал" идет на 6-м месте в АПЛ. "Ливерпуль" же продолжает удерживать лидерство.