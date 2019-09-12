Скачать
Четверг, 12.09.2019
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
Назван следующий соперник Нурмагомедова
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура

Хавбек Арсенала: Никогда не видел лучше команды, нежели Ливерпуль Клоппа

Хавбек Арсенала: Никогда не видел лучше команды, нежели Ливерпуль Клоппа
22:16 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский хавбек лондонского Арсенала Данни Себальос прокомментировал матч против Ливерпуля в АПЛ.

Три недели назад "Ливерпуль" разбил "Арсенал" со счетом 3:1. Полузащитник "канониров" Данни Себальос вспомнил тот матч, назвав команду Юргена Клоппа лучшей в мире.

"Я никогда не видел ничего подобного тому, что я видел тогда на "Энфилде". Никогда не встречал команду, которая играла бы лучше. К тому же, у них еще и фантастические болельщики.

Они в прямом смысле забирают у вас воздух. Много времени мы были вынуждены проводить в обороне и как только мы пытались играть в атаку, они переходили в прессинг и забирали мяч. У них фантастический уровень подготовки", - цитирует слова полузащитника Guardian.

Несите премию Пушкаша: шедевральный гол бисиклетой от вратаря Аякса (Видео)

Напомним, что сейчас "Арсенал" идет на 6-м месте в АПЛ. "Ливерпуль" же продолжает удерживать лидерство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Данни Себальос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
02 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
03 Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
04 Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
05 СМИ: лидеры Динамо хотят покинуть команду из-за Михайличенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь