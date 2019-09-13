Защитник Ювентуса назвал экс-игрока Шахтера самым тяжелым соперником в жизни

Новости спорта:Защитник сборной Бразилии Алекс Сандро назвал бывшего игрока донецкого Шахтера одним из самых трудных соперников в карьере.

Защитник Ювентуса Алекс Сандро заявил, что вингер Дуглас Коста, будучи игроком Шахтера, был самым сложным соперником в его карьере.

"В Португалии, выступая за Порту, я тогда столкнулся с самый сложным оппонентом, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Это был матч против Шахтера в Лиге чемпионов, и имя этого соперника — Дуглас Коста".

Также бразилец рассказал о периоде своей адаптации в Ювентусе.

"В каждой команде тренировки тяжелые, но у Юве они самые сложные. Первые несколько месяцев трудны для любого игрока, который прибывает сюда. Я помню, когда я приехал из Порту, первые два месяца у меня были проблемы. Я всегда чувствовал, что мои ноги устали, я говорил тренерам, что тренировки были слишком тяжелыми для меня, но они продолжали говорить мне, что я привыкну к этому".

"Я боролся каждый день и в конце концов, я привык. Трудно найти лучшую организацию рабочего процесса, чем в Ювентусе", — сказал Сандро La Gazzetta dello Sport.

Ранее своим мнением об уходе из туринской команды поделился экс-менеджер Массимилиано Аллегри.