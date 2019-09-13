Месси рассказал о главных целях Барселоны на сезон

Новости спорта:Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси рассказал, насколько важно для него выиграть Лигу чемпионов.

Нападающий Барселоны Лионель Месси признался, что хочет выиграть Лигу чемпионов, поскольку Барселона давно не завоевывала этот трофей (последняя победа в турнире была в сезоне-2014/15).

Однако на вопрос о том, готов ли аргентинец променять победу в чемпионате Испании, где команда триумфовала последние два сезона подряд, на победу в Лиге чемпионов, Месси уверенно ответил, что не готов.

"Нет. Так и запишите: нет. В начале сезона всегда одни и те же разговоры, но мы действительно хотим выиграть все. Давайте попробуем это сделать, а в конце сезона посмотрим, что получилось. Надеюсь, мы быстро вольемся в игру.

Конечно, я хочу выиграть Лигу чемпионов, потому что последняя наша победа была давно. Барселона должна выиграть ЛЧ снова, и я хочу в этом поучаствовать.

Но променять Примеру на ЛЧ - нет, я не подпишусь на это. Я хочу выиграть оба турнира", - цитирует Месси Sport.es.

Отметим, что из-за затянувшегося восстановления Месси пропустит матч Барселоны против Боруссии в Лиге чемпионов.