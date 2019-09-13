Месси рассказал о главных целях Барселоны на сезон

Нападающий Барселоны Лионель Месси признался, что хочет выиграть Лигу чемпионов, поскольку Барселона давно не завоевывала этот трофей (последняя победа в турнире была в сезоне-2014/15).
Однако на вопрос о том, готов ли аргентинец променять победу в чемпионате Испании, где команда триумфовала последние два сезона подряд, на победу в Лиге чемпионов, Месси уверенно ответил, что не готов.
"Нет. Так и запишите: нет. В начале сезона всегда одни и те же разговоры, но мы действительно хотим выиграть все. Давайте попробуем это сделать, а в конце сезона посмотрим, что получилось. Надеюсь, мы быстро вольемся в игру.
Конечно, я хочу выиграть Лигу чемпионов, потому что последняя наша победа была давно. Барселона должна выиграть ЛЧ снова, и я хочу в этом поучаствовать.
Но променять Примеру на ЛЧ - нет, я не подпишусь на это. Я хочу выиграть оба турнира", - цитирует Месси Sport.es.
Отметим, что из-за затянувшегося восстановления Месси пропустит матч Барселоны против Боруссии в Лиге чемпионов.