"Счастлив в Киеве": Дуэлунд - о возможном уходе из Динамо

Новости спорта:Миккель Дуэлунн заявил, что счастлив играть в Динамо и не планирует покидать клуб в ближайшее время.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунн заявил, что счастлив играть в Динамо и не планирует покидать клуб в ближайшее время. Датчанин развеял слухи о том, что он недоволен игрой в Украине и желает расторгнуть контракт с киевлянами.

«Это большая ложь. Я был поражен такой информацией. Для меня новость о разрыве контракта и недовольстве положением дел в клубе была очень странной, потому что я счастлив в Динамо», — приводит слова Дуэлунна официальный сайт Динамо.

«Да, меня угнетает моя травма и то, что не могу играть и помогать команде продолжительное время. Но я доволен тем, что являюсь игроком такого большого клуба, как Динамо и живу в Киеве».

На прошлой неделе Дуэлунн вернулся в Киев из Дании после прохождения восстановления от травмы пальца. В нынешнем сезоне 22-летний датчанин пока еще не играл.

В следующем туре Favbet Лиги Динамо в Киеве встретится с Десной 15 сентября. В группе Лиги Европы вице-чемпион Украины сыграет с Копенгагеном, Мальме и Лугано.