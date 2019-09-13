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"Счастлив в Киеве": Дуэлунд - о возможном уходе из Динамо

"Счастлив в Киеве": Дуэлунд - о возможном уходе из Динамо
14:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Миккель Дуэлунн заявил, что счастлив играть в Динамо и не планирует покидать клуб в ближайшее время.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунн заявил, что счастлив играть в Динамо и не планирует покидать клуб в ближайшее время. Датчанин развеял слухи о том, что он недоволен игрой в Украине и желает расторгнуть контракт с киевлянами.

«Это большая ложь. Я был поражен такой информацией. Для меня новость о разрыве контракта и недовольстве положением дел в клубе была очень странной, потому что я счастлив в Динамо», — приводит слова Дуэлунна официальный сайт Динамо.

«Да, меня угнетает моя травма и то, что не могу играть и помогать команде продолжительное время. Но я доволен тем, что являюсь игроком такого большого клуба, как Динамо и живу в Киеве».

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На прошлой неделе Дуэлунн вернулся в Киев из Дании после прохождения восстановления от травмы пальца. В нынешнем сезоне 22-летний датчанин пока еще не играл.

В следующем туре Favbet Лиги Динамо в Киеве встретится с Десной 15 сентября. В группе Лиги Европы вице-чемпион Украины сыграет с Копенгагеном, Мальме и Лугано.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Миккель Дуэлунн.
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