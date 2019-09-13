Игрок клуба АПЛ не может тренироваться из-за драки в ночном клубе

Новости спорта:Арендованный Бернли у лондонского Челси Дэнни Дринкуотер не может приступить к тренировкам из-за драки в ночном клубе.

29-летний полузащитник английского "Бернли" Дэнни Дринкуотер не будет тренироваться с командой в течение двух недель после того, как во время драки в ночном клубе он повредил связки голеностопного сустава.

Драка произошла еще 31 августа, через несколько часов после домашнего поражения "Бернли" от "Ливерпуля" со счетом 0:3.

Наставник "Бернли" Шон Дайч сообщил, что Дринкуотер после инцидента не способен тренироваться.

При этом тренер поддержал футболиста и заметил, что "неприятности иногда случаются у всех".

Дайч признался, что имел разговор с Дринкуотером и заверил, что в сложное время ему готовы помочь. "Остальные моменты нашего разговора останутся между нами", - сказал тренер.

BBC отмечает, что экс-чемпион АПЛ в составе "Лестера" выходил на поле в этом сезоне в составе "Бернли" лишь однажды. А после драки 31 августа в медиа появились фото Дринкуотера, на которых у футболиста видно травмы на лице.