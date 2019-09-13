Манчестер Юнайтед - Лестер: слова Сульшера перед матчем 5 тура АПЛ

Новости спорта:Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер пообщался с журналистами накануне поединка пятого тура АПЛ против Лестера.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер ответил на вопросы журналистов перед матчем Премьер-лиги против «Лестера».

«Играть с «Лестером» всегда сложно. Их команда, их клуб, хочет подняться в первую четверку. У них замечательные игроки, проверенный топ-тренер, команды Брендана Роджерса всегда играют в классный футбол, и нам нужно будет сыграть хорошо, чтобы взять три очка.

Де Хеа? Я хочу, чтобы Давид остался, он это знает. Давид – лучший вратарь в мире, мы видели это на протяжении многих лет, и мне хотелось бы быть уверенным в том, что он завершит свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» на высочайшем уровне. Было много переговоров, много обсуждений между Давидом и клубом, и, надеюсь, мы согласуем контракт.

Магуайр прекрасно осваивается в команде. Он пришел в раздевалку как лидер, и на поле он тоже лидер. Уверен, он с нетерпением ждет матча против своей бывшей команды. Мы посмотрели достаточно его прошлых выступлений, чтобы понять, что именно этот парень нам нужен, поэтому мы отдали за него такие деньги.

Скоулз считает, что мы не конкуренты другим топ-клубам АПЛ? Пол знает, что значит быть игроком «Манчестер Юнайтед», а если посмотреть какая разница была между нами и «Сити» с «Ливерпулем» в прошлом году, вряд ли можно ждать, что мы сразу начнем претендовать на титул. Но я уверен, он видит, что мы развиваемся в верном направлении», - цитирует Сульшера пресс-служба манкунианцев.