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Манчестер Юнайтед - Лестер: слова Сульшера перед матчем 5 тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Лестер: слова Сульшера перед матчем 5 тура АПЛ
17:09 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер пообщался с журналистами накануне поединка пятого тура АПЛ против Лестера.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер ответил на вопросы журналистов перед матчем Премьер-лиги против «Лестера».

«Играть с «Лестером» всегда сложно. Их команда, их клуб, хочет подняться в первую четверку. У них замечательные игроки, проверенный топ-тренер, команды Брендана Роджерса всегда играют в классный футбол, и нам нужно будет сыграть хорошо, чтобы взять три очка.

Де Хеа? Я хочу, чтобы Давид остался, он это знает. Давид – лучший вратарь в мире, мы видели это на протяжении многих лет, и мне хотелось бы быть уверенным в том, что он завершит свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» на высочайшем уровне. Было много переговоров, много обсуждений между Давидом и клубом, и, надеюсь, мы согласуем контракт.

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Магуайр прекрасно осваивается в команде. Он пришел в раздевалку как лидер, и на поле он тоже лидер. Уверен, он с нетерпением ждет матча против своей бывшей команды. Мы посмотрели достаточно его прошлых выступлений, чтобы понять, что именно этот парень нам нужен, поэтому мы отдали за него такие деньги.

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Скоулз считает, что мы не конкуренты другим топ-клубам АПЛ? Пол знает, что значит быть игроком «Манчестер Юнайтед», а если посмотреть какая разница была между нами и «Сити» с «Ливерпулем» в прошлом году, вряд ли можно ждать, что мы сразу начнем претендовать на титул. Но я уверен, он видит, что мы развиваемся в верном направлении», - цитирует Сульшера пресс-служба манкунианцев.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, ФК Лестер, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
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