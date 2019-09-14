"Нужно исправить ошибки, допущенные на старте сезона: новый тренер ФК Львов

Новости спорта:Владимир Мазяр заявил, что собирается изменить подход футболистов к матчам.

Новый тренер ФК Львов Владимир Мазяр прокомментировал свое решение возглавить команду.

"Я - львовский, фактически вырос и живу во Львовской области. Мне приятно будет здесь работать. Хочу поблагодарить руководство ПФК Львов за приглашение возглавить львовский клуб.

Все получилось довольно спонтанно. Я только оставил Горняк-Спорт по соглашению сторон, и мне почти сразу поступило предложение работать в этом клубе. Это - не чужая для меня команда, поэтому без колебаний согласился стать главным тренером.

Ни для кого не секрет, какие цели ставит перед собой ПФК Львов. Их постоянно декларирует руководство клуба, они стояли и перед тренерами, которые работали до моего появления. Это попадание в первую шестерку и выход в еврокубки.

Как по мне - стараться побеждать в каждом матче. По-максимуму выкладываться на футбольном поле и достигать положительных результатов.

Нужно в каждом матче добывать очки. Исправить те ошибки, которые команда допускала в начале сезона. И настроить ребят, сильнее за нашу команду нет. Психология играет очень важную роль в этом контексте", - сказал Мазяр.