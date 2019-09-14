Ювентус хочет продлить контракт с лидером полузащиты

Новости спорта:Ювентус намерен продлить контракт с полузащитником Блезом Матиуди.

В последнее время будущее Блеза Матюиди в Ювентусе вызывало вопросы. К французу приписывали интерес со стороны Манчестер Юнайтед.

Однако как сообщает Calciomercato, Матюиди близок к продлению контракта со "Старой синьорой". Действующее соглашение француза действительно до лета следующего года.

Полузащитник отыграл девяносто поединков в футболке Ювентуса, в которых забил семь голов и сделал шесть голевых передач.

Отметим, что Блез Матюиди получил место в заявке Ювентуса на Лигу чемпионов, что не скажешь о Манджукиче и Джане.