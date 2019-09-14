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Черноморец останется без главного тренера

Черноморец останется без главного тренера
22:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Болгарский специалист называет себя ответственным за результаты, но указывает и на вину игроков.

Черноморец в девятом туре Первой лиги уступил Оболонь-Бровар 0:1. Это уже пятое поражение "моряков" в девяти турах нынешнего сезона. После игры тренер команды Ангел Червенков сообщил о намерении подать в отставку.

"Результат – не тот, который мы хотели. Мы допустили слишком много технического брака, и поэтому проиграли. Это кошмар какой-то", — отметил болгарин на пресс-конференции.

"Я никогда не снимаю свою ответственность, но хочу, чтобы и футболисты тоже показали какое-то уважение. Не забывайте одно: на поле играют они. И мы все – тренеры, болельщики, руководство – зависим от того, что они делают на поле".

"Буду разговаривать с руководством. Я подам в отставку. Так что, будьте спокойны, все будет хорошо. Наверное, что-то не получается, что-то еще нужно".

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Черноморец занимает 10-е место из 16 команд Первой лиги. Следующий матч "моряки" проведут против Кременя 21 октября на выезде.

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ФК Черноморец, Первая лига, УПЛ, Новости футбола, Ангел Червенков.
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