Черноморец останется без главного тренера

Новости спорта:Болгарский специалист называет себя ответственным за результаты, но указывает и на вину игроков.

Черноморец в девятом туре Первой лиги уступил Оболонь-Бровар 0:1. Это уже пятое поражение "моряков" в девяти турах нынешнего сезона. После игры тренер команды Ангел Червенков сообщил о намерении подать в отставку.

"Результат – не тот, который мы хотели. Мы допустили слишком много технического брака, и поэтому проиграли. Это кошмар какой-то", — отметил болгарин на пресс-конференции.

"Я никогда не снимаю свою ответственность, но хочу, чтобы и футболисты тоже показали какое-то уважение. Не забывайте одно: на поле играют они. И мы все – тренеры, болельщики, руководство – зависим от того, что они делают на поле".

"Буду разговаривать с руководством. Я подам в отставку. Так что, будьте спокойны, все будет хорошо. Наверное, что-то не получается, что-то еще нужно".

Черноморец занимает 10-е место из 16 команд Первой лиги. Следующий матч "моряки" проведут против Кременя 21 октября на выезде.