"Физически прибавляю, набираю кондиции": Коноплянка - о дебюте за Шахтер

Новости спорта:Евгений Коноплянка рад дебюту, а также ожидает матча против Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Хавбек Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал свой дебют в матче УПЛ против луганской «Зари» (4:3):

– Эмоции положительные. Важно, что добыли три очка, а самое главное – Тайсон ушел с поля здоровым и невредимым и хорошо себя чувствует. Было нелегко. В первом тайме соперник создал достаточно много голевых моментов, но мы приняли этот удар и нанесли ответный.

– Непростой первый тайм. Каково в такой ситуации было выходить на замену?

– Знаете, с этим подбором игроков, как в «Шахтере», всегда приятно выходить. Даже несмотря на то, что мы проигрывали 1:2. Чувствовал себя супер. Физически тоже прибавляю, набираю кондиции.

– Ты появился на поле и сразу сделал серию ударов по воротам. Это заготовка?

– Ну, так получалось: было пространство для обработки мяча и удара, никто не накрывал или не успевал. Жалко, что не забил. Но, поверьте, лучше я так четырежды ударю и не попаду, но потом отдам ассист, и команда выиграет. Это куда приятнее.

– Как настрой перед Лигой чемпионов?

– Сейчас хотим порадоваться победе, а потом станем готовиться к матчу с Манчестер Сити. Потому что мы еще не остыли после игры и только понимаем, что добыли три важных очка. Думаю, в ближайшее время начнем обсуждать и разбирать соперника.

– Ты набираешь кондиции. Как оценишь свою форму и насколько готов к поединку с МанСити?

– Наверное, будет правильно, если тренеры дадут свою оценку моей готовности к игре. Я себя чувствую хорошо!