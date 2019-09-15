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Первые слова Тайсона после жуткой травмы (Видео)

Первые слова Тайсона после жуткой травмы (Видео)
12:26 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Капитан Шахтера Тайсон после страшного столкновения с Исмаили обратился к болельщикам.

Тайсон накануне напугал болельщиков. Бразилец был вынужден покинуть поле на носилках, получив поврежедние. При этом полузащитник бился в конвульсиях после того как в одном из игровых эпизодов Тайсон упал на газон, а пробегавший рядом Исмаили случайно ударил своего партнера по голове.

К счастью, Тайсон быстро пришел в себя и уже в аэропорту успокоил болельщиков, записав видео. Со мной все хорошо. Большое спасибо, – сказал Тайсон о своем самочувствии в видео, которое появилось в официальном Instagram донецкого Шахтера.

Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)

Кроме того, бразилец обратился к своим болельщикам и через свой Инстаграм.

 
 
 
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spasibo za soobshcheniya! YA budu v poryadke!!.. Thanks God for everything!. Obrigado a todos pelas mensagens eu ficarei bem!.

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

Напомним, Шахтер в драматичном матче таки обыграл Зарю.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Тайсон, Исмаили, Новости футбола.
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