Первые слова Тайсона после жуткой травмы (Видео)

Новости спорта:Капитан Шахтера Тайсон после страшного столкновения с Исмаили обратился к болельщикам.

Тайсон накануне напугал болельщиков. Бразилец был вынужден покинуть поле на носилках, получив поврежедние. При этом полузащитник бился в конвульсиях после того как в одном из игровых эпизодов Тайсон упал на газон, а пробегавший рядом Исмаили случайно ударил своего партнера по голове.

К счастью, Тайсон быстро пришел в себя и уже в аэропорту успокоил болельщиков, записав видео. Со мной все хорошо. Большое спасибо, – сказал Тайсон о своем самочувствии в видео, которое появилось в официальном Instagram донецкого Шахтера.

Тайсон в аэропорту после травмы (Шахтер - Заря) pic.twitter.com/FftjVN16sw — Sabre-tooth Squirrel (@nickst_ua) September 15, 2019

Кроме того, бразилец обратился к своим болельщикам и через свой Инстаграм.

Напомним, Шахтер в драматичном матче таки обыграл Зарю.