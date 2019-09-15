Первые слова Тайсона после жуткой травмы (Видео)

Тайсон накануне напугал болельщиков. Бразилец был вынужден покинуть поле на носилках, получив поврежедние. При этом полузащитник бился в конвульсиях после того как в одном из игровых эпизодов Тайсон упал на газон, а пробегавший рядом Исмаили случайно ударил своего партнера по голове.
К счастью, Тайсон быстро пришел в себя и уже в аэропорту успокоил болельщиков, записав видео. Со мной все хорошо. Большое спасибо, – сказал Тайсон о своем самочувствии в видео, которое появилось в официальном Instagram донецкого Шахтера.
Тайсон в аэропорту после травмы (Шахтер - Заря) pic.twitter.com/FftjVN16sw
— Sabre-tooth Squirrel (@nickst_ua) September 15, 2019
Кроме того, бразилец обратился к своим болельщикам и через свой Инстаграм.
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spasibo za soobshcheniya! YA budu v poryadke!!.. Thanks God for everything!. Obrigado a todos pelas mensagens eu ficarei bem!.
Напомним, Шахтер в драматичном матче таки обыграл Зарю.