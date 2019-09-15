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Ювентус потерял ключевого игрока накануне матча с Атлетико

Ювентус потерял ключевого игрока накануне матча с Атлетико
13:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Дуглас Коста пропустит первый матч групповой стадии ЛЧ.

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста из-за травмы не сможет помочь своей команде в матче стартового тура группового этапа Лиги чемпионов против Атлетико, сообщает Tuttosport.

Вчера бразилец вынужденно покинул поле в матче с Фиорентиной уже на 8-й минуте — Коста получил травму задней поверхности бедра.

Дуглас Коста, который вчера праздновал свое 29-летие, в текущем сезоне выходил в стартовом составе во всех трех официальных матчах Ювентуса, не отличаясь при этом забитыми мячами.

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Был в карьере Дугласа Косты и украинский этап — с 2010 по 2015 год он защищал цвета Шахтера, завоевав с Горняками 12 трофеев, среди которых 5 чемпионских титулов.

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Матч Атлетико — Ювентус состоится в Мадриде в среду, 18 сентября. Стартовый свисток на Ванда Метрополитано прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Дуглас Коста, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Атлетико М.
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