Почеттино: Бекхэм признался, что является поклонником Тоттенхэма

Новости спорта:Легендарный экс-футболист Манчестер Юнайтер Дэвид Бекхэм оказался фанатом лондонского Тоттенхэма.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал представителям прессы, что экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм болеет за "шпор".

Бекхэм лично сказал Почеттино, что если бы он до сих пор продолжал карьеру, то обязательно играл бы за "Тоттенхэм". Разговор состоялся после поединка чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Кристал Пэлас".

"Я говорил с Бекхэмом после игры, и он сказал, что хотел бы играть за "Тоттенхэм", если бы он продолжал карьеру, - цитирует Почеттино The Sun.

Он потрясен атмосферой на стадионе и игрой команды. Мы сыграли на новом стадионе не так много игр. Важно сделать его нашим домом. Со временем мы будем здесь дома, и тогда соперникам будет очень трудно обыграть нас".

Напомним, вчера в рамках пятого тура чемпионата Англии по футболу Тоттенхэм разгромил Кристал Пэлас.