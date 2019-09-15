Динамо - Десна: видео онлайн-трансляция матча

Новости спорта:Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины Динамо - Десна.

Сегодня, 15 сентября, пройдут последние 3 игры 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2019/20. В частности Динамо в Киеве на НСК "Олимпийский" примет черниговскую Десну. Начало матча в 17:00, а стартовый свисток даст рефери из Кропивницкого Виктор Копиевский.

После шести туров Десна в турнирной таблице УПЛ занимает 3-е место (11 очков) и находится выше киевлян (5-е место, 8 очков), хотя у подопечных Михайличенко есть игра в запасе (перенесенный матч с Мариуполем, - прим. ред.).

Видеотрансляция матча доступна на Youtube-канале Динамо:

Отметим, перед матчем на игровом совещании команды определились с игровой формой: киевляне сыграют в белом,а гости в черно-синей.