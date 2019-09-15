Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Испания - новый чемпион мира по баскетболу
Испания - новый чемпион мира по баскетболу
Двойной сейв Градецки и 4 командных гола: Боруссия Д покуражилась над Байером (Видео)
Двойной сейв Градецки и 4 командных гола: Боруссия Д покуражилась над Байером (Видео)
Тайсон Фьюри - Отто Валлин: статистика ударов и судейские записки (Фото)
Тайсон Фьюри - Отто Валлин: статистика ударов и судейские записки (Фото)

Динамо - Десна: видео онлайн-трансляция матча

Динамо - Десна: видео онлайн-трансляция матча
16:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины Динамо - Десна.

Сегодня, 15 сентября, пройдут последние 3 игры 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2019/20. В частности Динамо в Киеве на НСК "Олимпийский" примет черниговскую Десну. Начало матча в 17:00, а стартовый свисток даст рефери из Кропивницкого Виктор Копиевский. 

После шести туров Десна в турнирной таблице УПЛ занимает 3-е место (11 очков) и находится выше киевлян (5-е место, 8 очков), хотя у подопечных Михайличенко есть игра в запасе (перенесенный матч с Мариуполем, - прим. ред.). 

Видеотрансляция матча доступна на Youtube-канале Динамо:

Экс-тренер Карпат: Динамо может и не выйти из группы ЛЕ

Отметим, перед матчем на игровом совещании команды определились с игровой формой: киевляне сыграют в белом,а гости в черно-синей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Видео, ФК Десна, Новости футбола, Динамо - Десна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
02 Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
03 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
04 Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
05 Страшное рассечение Тайсона Фьюри и подлый удар Валлина (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь