Реал потерял своего капитана накануне матча с ПСЖ

Новости спорта:защитник Серхио Рамос испытывает проблемы со здоровьем, возможно, он пропустит матч с ПСЖ.

Защитник Реала Серхио Рамос не смог до конца доиграть вчерашнюю встречу 4-го тура Ла Лиги против «Леванте» (3:2) из-за мышечных проблем.

Напомним, Рамос был заменен на 60-й минуте матча против Леванте.

Сообщается, что он испытывает дискомфорт в камбаловидной мышце.

Однако Рамос пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ вне зависимости от своего физического состояния, так как он дисквалифицирован за намеренное получение желтой карточки перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона.