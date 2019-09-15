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Реал потерял своего капитана накануне матча с ПСЖ

Реал потерял своего капитана накануне матча с ПСЖ
17:07 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:защитник Серхио Рамос испытывает проблемы со здоровьем, возможно, он пропустит матч с ПСЖ.

Защитник Реала Серхио Рамос не смог до конца доиграть вчерашнюю встречу 4-го тура Ла Лиги против «Леванте» (3:2) из-за мышечных проблем.

Напомним, Рамос был заменен на 60-й минуте матча против Леванте.

Сообщается, что он испытывает дискомфорт в камбаловидной мышце.

Перес заявил, что прошлый сезон вышел не таким, как планировалось

Однако Рамос пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ вне зависимости от своего физического состояния, так как он дисквалифицирован за намеренное получение желтой карточки перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона.

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Серхио Рамос, ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Новости футбола.
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