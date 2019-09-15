Севилья побеждает в гостях Алавес и выходит на первое место в Ла Лиге

Новости спорта:Севилья в гостевом поединке четвертого тура чемпионата Испании по футболу победила Алавес.

В матче 4-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Севилью». Встреча состоялась в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Алавес – Севилья 0:1

Гол: Хордан, 37.

Алавес: Пачеко – Агиррегаррибия, Лагуардия, Эли, Дуарте – Алейш Видаль (Саинс, 70), Понс (Берк, 46), Пина, Мубарак – Хоселу, Лукас Перес (Ману Гарсия, 59).

Севилья: Вацлик – Хесус Навас, Диего Карлос, Каррису, Регильон – Хордан (Гудель, 67), Фернандо, Банега – Окампос, Де Йонг (Чичарито, 70), Оливер Торрес (Ф. Васкес, 78).

Предупреждения: Берк, Дуарте, Саинс, Лагуардия, Мубарак – Каррису, Регильон, Гудель, Диего Карлос, Окампос.

Автором единственного гола стал полузащитник «Севильи» Жоан Жордан, отправивший мяч в ворота соперника на 37-й минуте.

Беспроигрышная серия «Севильи» в чемпионате Испании в нынешнем сезоне достигла четырёх матчей. В предыдущих турах подопечные Хулена Лопетеги одержали две победы и один раз сыграли вничью. Для «Алавеса» сегодняшнее поражение стало первым в этой кампании. Ранее команда из Витории дважды сыграла вничью и одержала одну победу.

«Севилья», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Алавес» (5) занимает 10-е место.