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Висенте Гомес: Вижу перспективу в игре Олимпика

Висенте Гомес: Вижу перспективу в игре Олимпика
22:48 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Олимпик

Новости спорта:Наставник донецкого Олимпика Висенте Гомес поделился своим мнением о поединке седьмого тура против Мариуполя.

Главный тренер донецкого «Олимпика» Висенте Гомес прокомментировал ничью с «Мариуполем» (1:1) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

— Сегодня мы провели отличный матч. Я очень доволен игрой своей команды, но немного расстроен результатом.

— Вы больше огорчены или довольны?

— Я счастлив из-за той игры, которую мы продемонстрировали. Конечно, были ошибки. Но мне понравилось, как мы вскрывали оборону соперника, как мы организовывали наши атаки. Я рад! Думаю, мы должны были сегодня выигрывать. Одного очка нам недостаточно. Но я вижу перспективу.

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— Что не получилось у «Олимпика»?

— Подвела реализация. Мы доходили до ворот соперника, но забить второй мяч не смогли.

— Павел Лукьянчук провел сегодня первую игру. Удалось ему вписаться в игру команды?

— Я его хорошо знаю по работе в «Динамо». Сегодня он неплохо себя проявил, но я считаю, что он может играть лучше.

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ФК Олимпик, Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Висенте Гомес.
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