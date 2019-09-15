Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Испания - новый чемпион мира по баскетболу
Испания - новый чемпион мира по баскетболу
Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)
Десна сенсационно обыграла Динамо в Киеве (Видео)
Себастьен Ожье - победитель Ралли Турции 2019
Себастьен Ожье - победитель Ралли Турции 2019

Лидер Десны - о победе над Динамо: Показали, что умеем играть в футбол

Лидер Десны - о победе над Динамо: Показали, что умеем играть в футбол
20:26 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Фейсбук ФК Десна

Новости спорта:Центральный полузащитник Десны Андрей Богданов прокомментировал победу над Динамо в 7 туре УПЛ.

Полузащитник Десны, который ранее выступал за Динамо, поделился впечатлениями от выигранного у Динамо матча.

"Приятно обыграть Динамо на выезде. Для Десны это историческая победа. Все рады, но уже переключаемся на следующего соперника — Шахтер. Надо собраться, отдохнуть, подготовиться и дать им бой тоже", — сказал Андрей Богданов YouTube-каналу Football Hub.

Один лидеров Десны считает, что уровень УПЛ уравнялся. Лидеры больше не добывают легкие победы.

"Непростой календарь, но чемпионат уравнялся, все равны. Заря вчера боролась с Шахтером. Сегодня мы дали бой Динамо. Показали, что умеем играть в футбол, а не только отбиваться".

Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)

Решающий гол в данной встрече на свой счет записал Филиппов. Богданов вспомнил похожий гол в ворота киевлян и заявил, что команда продемонстрировала умение бороться с командами уровня Динамо.

Героический сейв Мерета и дубль Мертенса приносят Наполи победу над Сампдорией (Видео)

"Филиппов повторил гол Мораеса. Принес нам победу. Мы пропустили, но не сдавались, верили в себя. Хорошо подготовились в Турции на сборах. Думаю, что сегодня показали, что Десна может бороться с командами уровня Динамо".

Победа в матче против киевлян позволила Десне выйти на "чистое" второе место с четырнадцатью очками в активе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Андрей Богданов, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
02 Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
03 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
04 Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
05 Страшное рассечение Тайсона Фьюри и подлый удар Валлина (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь