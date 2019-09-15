Лидер Десны - о победе над Динамо: Показали, что умеем играть в футбол

Новости спорта:Центральный полузащитник Десны Андрей Богданов прокомментировал победу над Динамо в 7 туре УПЛ.

Полузащитник Десны, который ранее выступал за Динамо, поделился впечатлениями от выигранного у Динамо матча.

"Приятно обыграть Динамо на выезде. Для Десны это историческая победа. Все рады, но уже переключаемся на следующего соперника — Шахтер. Надо собраться, отдохнуть, подготовиться и дать им бой тоже", — сказал Андрей Богданов YouTube-каналу Football Hub.

Один лидеров Десны считает, что уровень УПЛ уравнялся. Лидеры больше не добывают легкие победы.

"Непростой календарь, но чемпионат уравнялся, все равны. Заря вчера боролась с Шахтером. Сегодня мы дали бой Динамо. Показали, что умеем играть в футбол, а не только отбиваться".

Решающий гол в данной встрече на свой счет записал Филиппов. Богданов вспомнил похожий гол в ворота киевлян и заявил, что команда продемонстрировала умение бороться с командами уровня Динамо.

"Филиппов повторил гол Мораеса. Принес нам победу. Мы пропустили, но не сдавались, верили в себя. Хорошо подготовились в Турции на сборах. Думаю, что сегодня показали, что Десна может бороться с командами уровня Динамо".

Победа в матче против киевлян позволила Десне выйти на "чистое" второе место с четырнадцатью очками в активе.