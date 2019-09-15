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Шальке уничтожил Падерборн на их поле в четвертом туре Бундеслиги

Шальке уничтожил Падерборн на их поле в четвертом туре Бундеслиги
22:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Гедьзенкирхенский Шальке-04 одержал разгромную победу над Падерборном в поединке четвертого тура Бундеслиги.

В матче 4-го тура чемпионата Германии «Падерборн 07» проиграл «Шальке-04» со счётом 1:5. Встреча состоялась в Падерборне на стадионе «Энерджитим-Арена». Обслуживал матч арбитр Роберт Шредер.

Падерборн – Шальке 1:5

Голы: Каули, 8 – Сане, 33, Сердар, 49, Харит, 71, 85, Кутуджу, 83

Падерборн: Хут, Хюнемайер, Штродик, Коллинз, Дрэгер, Гьясула (Сабири, 78), Антви-Аджей, Василиадис, Каули, Мамба (Прегер, 73), Михель (Гуйе, 58)

Шальке: Нюбель, Ощипка, Стамбули, Сане, Кенни, Харит, Калиджури (Маккенни, 62), Маскарель, Сердар (Кабак, 86), Бургшталлер, Ут (Кутуджу, 68)

Предупреждения: Кенни, Михель, Гьясула.

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Счёт был открыт в начале матча. Автором гола стал Каули, которому ассистировал Свен Михель. Гости отыгрались на 33-й минуте благодаря голу Салифа Сане с передачи Бастиана Очипки. В начале второго тайма «Шальке-04» вывел вперёд Суат Сердар. В середине тайма преимущество гостей увеличил Амин Арит с паса Джонджо Кенни. В концовке гости забили ещё два мяча. Четвёртый гол в ворота «Падерборна» забил Ахмед Кутуджу. Окончательный счёт установил Арит.

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«Шальке-04», набрав семь очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Падерборн» (1) — на 17-м месте в таблице.

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Бундеслига, ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Чемпионат Германии, ФК Падерборн.
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