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Форвард Динамо: Лишний раз уже в город не выйдешь, стыдно перед болельщиками

Форвард Динамо: Лишний раз уже в город не выйдешь, стыдно перед болельщиками
21:35 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий Динамо Киев Артем Беседин прокомментировал проигранный поединок седьмого тура УПЛ против Десны.

В поединке седьмого тура УПЛ Динамо уступило Десне на своем поле со счетом 1:2. Артем Беседин, который забил единственный гол киевлян, поделился эмоциями после игры.

"Бардак какой-то... В плане игры, в плане результатов. Не помню, когда такое было. Надо просто исправлять это. Все вместе в это влезли, всем вместе надо и разбираться, делать какие-то выводы. Так нельзя играть. Лишний раз уже в город не выйдешь, потому что стыдно перед болельщиками. Будем исправляться", — сказал нападающий YouTube-каналу Football Hub.

Кроме того, Артем Беседин прокомментировал свои кондиции, заявив, что с этим никаких проблем нет. Форвард в очередной раз подчеркнул, что нужно все исправлять на поле, а не искать иные причины неудач.

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"Состояние физическое нормальное. Есть силы. За два дня до матча нагрузки сбавляются, в день игры все нормально в этом плане. Не нужно искать никакие причины. Нужно просто выходить на поле и исправлять ситуацию. Так продолжаться не может".

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Десна, Новости футбола, Артем Беседин.
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