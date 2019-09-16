Президент клуба обвинил нового тренера ФК Львов в договорных матчах

Новости спорта:Президент Горняк-Спорта Петр Каплун обвиняет Владимира Мазяра в том, что он организовывал договорные матчи.

"Я смотрел матч против Металлиста 1925 с трибуны. В первом тайме харьковчан вообще не было видно. Второй тайм – пошли на отбой, пошли непонятные замены, все разрушилось, опорная зона разрушена.

А с Агробизнесом вообще играли только пять минут, просто "расставили булки".

Я не знаю, Мазяр там клянется всеми своими детьми, а я говорю – нельзя детьми клясться. Пока есть сомнения и пока мы их не развеем, то они останутся.

Может, обратимся в органы, но какой смысл? Хорошо, что на наши матчи не было ставок, а то бы еще сказали, что играем на контору.

Я спрашиваю игроков – что там было? Ну, дадут им по 10 тысяч гривен, что, жизнь на этом заканчивается, что дальше будут делать? Оно же обязательно "всплывет", особенно в Украине, все будут все знать, но со временем", – заявил Каплун в комментарии Профутбол.

Несколько дней назад Мазяр покинул Горняк-Спорт, а спустя сутки возглавил ФК Львов.