Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Испания - новый чемпион мира по баскетболу
Испания - новый чемпион мира по баскетболу
Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)
Десна сенсационно обыграла Динамо в Киеве (Видео)
Себастьен Ожье - победитель Ралли Турции 2019
Себастьен Ожье - победитель Ралли Турции 2019

Президент клуба обвинил нового тренера ФК Львов в договорных матчах

Президент клуба обвинил нового тренера ФК Львов в договорных матчах
10:54 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Президент Горняк-Спорта Петр Каплун обвиняет Владимира Мазяра в том, что он организовывал договорные матчи.

"Я смотрел матч против Металлиста 1925 с трибуны. В первом тайме харьковчан вообще не было видно. Второй тайм – пошли на отбой, пошли непонятные замены, все разрушилось, опорная зона разрушена.

А с Агробизнесом вообще играли только пять минут, просто "расставили булки".

Я не знаю, Мазяр там клянется всеми своими детьми, а я говорю – нельзя детьми клясться. Пока есть сомнения и пока мы их не развеем, то они останутся.

Динамо установило антирекорд

Может, обратимся в органы, но какой смысл? Хорошо, что на наши матчи не было ставок, а то бы еще сказали, что играем на контору.

Я спрашиваю игроков – что там было? Ну, дадут им по 10 тысяч гривен, что, жизнь на этом заканчивается, что дальше будут делать? Оно же обязательно "всплывет", особенно в Украине, все будут все знать, но со временем", – заявил Каплун в комментарии Профутбол.

Монако собирается вновь уволить Жардима

Несколько дней назад Мазяр покинул Горняк-Спорт, а спустя сутки возглавил ФК Львов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Первая лига, УПЛ, ФК Львов, Владимир Мазяр, Горняк-Спорт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)
02 Тайсон Фьюри показал свою жуткую травму (Фото)
03 Форвард сборной Украины: В свое время я хотел выступать за команду Румынии
04 Динамо - Десна: слова Михайличенко после матча
05 Месси начал переговоры с клубом Бекхэма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь