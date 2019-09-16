В Ювентусе назвали главную трансферную цель клуба

Новости спорта:Иско в январе может перебраться в стан Ювентуса.

Атакующий полузащитник мадридского Реала Иско в январе может перебраться в стан Ювентуса, сообщает Calciomercato.

Во время зимнего трансферного окна руководство Ювентуса попытается сосредоточиться на трансфере Иско, которого видит в качестве основной цели.

Нынешний контракт 27-летнего игрока с мадридским клубом рассчитан до 2022 года. Иско не является игроком основы в нынешней команде Зидана.

Ювентус на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы чемпионата Италии. В активе команды Сарри 7 очков после 3 стартовых туров.