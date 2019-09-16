Ибрагимович в очередной раз похвалил себя

Новости спорта:Ибрагимович сказал, кем нужно быть, чтобы легко забивать голы.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович отметился хет-триком в воротах Спортинг Канзас-Сити. Он довел число своих голов в сезоне до 26 и таким образом побил клубный рекорд результативности за один сезон, принадлежавший Карлосу Руису.

"Забивать голы легко – нужно просто быть как Златан, и все придет", - заявил Ибра после матча клубной пресс-службе.

"Я стараюсь помогать команде наилучшим образом, а это – забитые голы. Забил и должен продолжать в том же духе".

Еще лучше Ибрагимовича помогает своему ФК Лос-Анджелес Карлос Вела. Мексиканец забил 28 голов, и именно он возглавляет бомбардирскую гонку в MLS.