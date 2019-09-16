Месси назвал главную особенность Барселоны

Новости спорта:Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси прокомментировал поединок Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.

Лионель Месси поделился мнением о соперниках Барселоны в Лиге чемпионов.

"Каждый год в Лиге чемпионов равный баланс сил, хотя иногда выиграть ее сложнее. В целом силы в турнире распределены равно. Пробиваются только лучшие, что и делает этот турнир особенным. Нам выпала Боруссия, с которой мы никогда не играли за время моего пребывания в клубе. Видел дортмундский стадион по телевизору. Он всегда мне нравился из-за болельщиков и самобытности клуба".

"Еще нам достался Интер. Год назад мы играли с ним на выезде, но тот матч я пропустил из-за травмы. Группа сложная, но тем интереснее наша задача".

"О других клубах мне сказать особо нечего. Я пришел в Барселону в юности и ничего не знаю про другие команды. Барселона — особенный клуб благодаря своей философии, видению футбола, юношеской академии и подходу к каждому матчу. Но прежде всего речь о сотрудниках клуба и той помощи, которую нам оказывают люди", — сказал Лионель Месси в интервью официальному сайту УЕФА.

Матч Боруссия Дортмунд — Барселона состоится 17 сентября в 22:00 по киевскому времени. На сайте Телеграф Спорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.