Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов
Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов

Месси назвал главную особенность Барселоны

Месси назвал главную особенность Барселоны
20:45 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси прокомментировал поединок Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.

Лионель Месси поделился мнением о соперниках Барселоны в Лиге чемпионов.

"Каждый год в Лиге чемпионов равный баланс сил, хотя иногда выиграть ее сложнее. В целом силы в турнире распределены равно. Пробиваются только лучшие, что и делает этот турнир особенным. Нам выпала Боруссия, с которой мы никогда не играли за время моего пребывания в клубе. Видел дортмундский стадион по телевизору. Он всегда мне нравился из-за болельщиков и самобытности клуба".

"Еще нам достался Интер. Год назад мы играли с ним на выезде, но тот матч я пропустил из-за травмы. Группа сложная, но тем интереснее наша задача".

Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

"О других клубах мне сказать особо нечего. Я пришел в Барселону в юности и ничего не знаю про другие команды. Барселона — особенный клуб благодаря своей философии, видению футбола, юношеской академии и подходу к каждому матчу. Но прежде всего речь о сотрудниках клуба и той помощи, которую нам оказывают люди", — сказал Лионель Месси в интервью официальному сайту УЕФА.

Форвард Барселоны сделал трогательный поступок в матче против Валенсии (Фото)

Матч Боруссия Дортмунд — Барселона состоится 17 сентября в 22:00 по киевскому времени. На сайте Телеграф Спорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон Фьюри показал свою жуткую травму (Фото)
02 Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)
03 Форвард сборной Украины: В свое время я хотел выступать за команду Румынии
04 Динамо - Десна: слова Михайличенко после матча
05 Шумахера выписали из клиники в Париже
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь