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Вингер Ювентуса пропустит игру ЛЧ против Атлетико

Вингер Ювентуса пропустит игру ЛЧ против Атлетико
06:51 Сегодня Телеграф www.ua-football.com Фото: Twitter

Новости спорта:В среду "Ювентус" сыграет против "Атлетико" в матче группового этапа Лиги Чемпионов.

На этих выходных "Ювентус" не смог обыграть "Фиорентину" в матче чемпионата Италии. Однако игра запомнилась не только плохим результатом. В субботу сразу два ключевых исполнителя туринского клуба получили повреждения.

Дуглас Коста, который в начале сезона стал одним из лучших игроков атаки, получил травму бедра. По официальному сообщению, он пропустит около двух недель.

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Немного лучше ситуация с Миралемом Пьяниче. Босниец избежал серьезной травмы и уже в понедельник провел тренировочное занятие. По прогнозам специалистов он должен быть готов к ближайшему матчу.

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ЛЧ, Футбол, Игра, Новости спорта, Атлетико, Новости футбола, Вингер Ювентуса.
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