Вингер Ювентуса пропустит игру ЛЧ против Атлетико

Новости спорта:В среду "Ювентус" сыграет против "Атлетико" в матче группового этапа Лиги Чемпионов.

На этих выходных "Ювентус" не смог обыграть "Фиорентину" в матче чемпионата Италии. Однако игра запомнилась не только плохим результатом. В субботу сразу два ключевых исполнителя туринского клуба получили повреждения.

Дуглас Коста, который в начале сезона стал одним из лучших игроков атаки, получил травму бедра. По официальному сообщению, он пропустит около двух недель.

Немного лучше ситуация с Миралемом Пьяниче. Босниец избежал серьезной травмы и уже в понедельник провел тренировочное занятие. По прогнозам специалистов он должен быть готов к ближайшему матчу.