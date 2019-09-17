Месси вернулся к тренировкам с Барселоной

Новости спорта:Аргентинский форвард восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

32-летний аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси в преддверии поединка группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» приступил к тренировкам в общей группе «блаугранас».

Старт сезона Месси пропустил из-за травмы. Теперь у футболиста есть шанс выйти на поле в поединке с «Боруссией».

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» состоится во вторник, 17-го сентября, в 22:00.