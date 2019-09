Месси вернулся к тренировкам с Барселоной

32-летний аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси в преддверии поединка группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» приступил к тренировкам в общей группе «блаугранас».

Старт сезона Месси пропустил из-за травмы. Теперь у футболиста есть шанс выйти на поле в поединке с «Боруссией».

MUSIC VIDEO — Highlights of Barça's last workout before #BVBBarça in the @ChampionsLeague. pic.twitter.com/oqyti5qU4m