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"Никогда ногу не забирает": Зинченко пожаловался на одноклубника

"Никогда ногу не забирает": Зинченко пожаловался на одноклубника
15:46 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Александр Зинченко назвал самого жесткого игрока в Манчестер Сити.

Александр Зинченко, игрок сборной Украины и "Манчестер Сити", рассказал об одноклубнике, 34-летнем бразильце Фернандиньо, который в свое время стал известным благодаря выступлениям в донецком "Шахтере".

Сашу спросили, кто в "Манчестер Сити" наиболее жестко играет на тренировках.

"До этого был Компани. Теперь, я думаю, Фернандиньо - никогда ногу не забирает", - отметил Зинченко.

Тайсон в повязке: Шахтер провел тренировку перед стартом в Лиге чемпионов (Фото)

К слову, Венсана Компани, который летом ушел из "Манчестер Сити" в "Андерлехт", украинский защитник выделяет и как наиболее эрудированного игрока своей команды.

"Человек-энциклопедия, с которой можно поговорить о чем-либо. Теперь ...даже не знаю, кого выделить", - добавляет Зинченко.

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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола.
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