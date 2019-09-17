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Реал достиг соглашения с ПСЖ по трансферу Мбаппе

Реал достиг соглашения с ПСЖ по трансферу Мбаппе
17:05 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лидер атаки французского ПСЖ Килиан Мбаппе вероятнее всего продолжит свою карьеру в мадридском Реале.

Мадридский "Реал" достиг договоренности с "ПСЖ", что в будущем звездный нападающий Килиан Мбаппе перейдет в испанский клуб. Сообщается, что нападающий является одной из главных целей для лос-бланкос.

По информации El Chiringuito, "Реал" уже заплатил 35 миллионов евро по этой договоренности, а общая сумма трансфера составит 225 миллионов евро плюс 50 миллионов евро бонусов.

Ранее Diario AS сообщал, что Мбаппе не против перехода в другой топ-клуб, хотя в ближайшие трансферные окна его уход маловероятен даже за 300 миллионов евро.

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Напомним, что Мбаппе забил 61 мяч в 90 играх "ПСЖ" и был лучшим бомбардиром в последней кампании Лиги 1 с 32 точными ударами.

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Как известно, нападающий присоединился к "ПСЖ" из "Монако" летом 2017 года за общую плату в размере около 170 миллионов евро, что делает его вторым самым дорогим игроком в мире после напарника по команде Неймара.

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ФК Реал, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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