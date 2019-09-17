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"Ярость Гонсало": Игуаин вспылил на тренировке Ювентуса и ударил тренера (Видео)

"Ярость Гонсало": Игуаин вспылил на тренировке Ювентуса и ударил тренера (Видео)
18:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский форвард Гонсало Игуаин вспылил на тренировке туринского Ювентуса.

Бывший форвард сборной Аргентины Гонсало Игуаин отметился довольно неординарным поступком на тренировке туринского Ювентуса. Об этом информирует BBC Sport.

Во время тренировочной сессии аргентинец не смог достать мяч, что если привело в ярость и он выместил свою злость на одном из представителей тренерского цеха туринского клуба, нанеся ему удар в область колена. Затем Гонсало принялся избивать рекламный баннер. Игуан нанес несколько мощных ударов по конструкции. Успокоить форварда удалось капитану и партнеру по команде Игуаина Леандро Бонуччи.

Напомним, Гонсало Игуаин покинул туринский клуб в сезоне 2018/2019 и защищал цвета Милана и лондонского Челси на правах аренды. 

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За миланский клуб Гонсало провел 15 игр, в которых забил 6 голов. В лондонском Челси Игуаин сумел отличиться пятью забитыми голами в 14 поединках первенстве Англии по футболу. Цвета туринского клуба 31-летний нападающий будет защищать до лета 2021 года.

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ФК Ювентус, Гонсало Игуаин, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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