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Интер - Славия: стартовые составы команд

Интер - Славия: стартовые составы команд
19:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Интер и Славия откроют групповой этап Лиги чемпионов сезона 2019/20.

17 сентября 8 матчами стартует Лига чемпионов 2019/20. Первыми вступят в борьбу за престижнейший евротрофей Интер и Славия, а также Лион и Зенит. Оба матча начнутся в 19:55 по киевскому времени. Игра Интер - Славия состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", а рассудит его  французская бригада рефери во главе с Рюдди Бюке. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1".

Стартовые составы команд:

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"Интер": Ханданович, Гальярдини, де Врей, Лукаку, Мартинес, Сенси, Асамоа, Д'Амброзио, Шкриньяр, Брозович, Кандрева.

"Славия": Коларж, Говорка, Цоуфал, Станчу, Олайинка, Гушбауэр, Кудела, Боржил, Соучек, Траоре, Масопуст.

По итогам жеребьевки Интер и Славия попали в группу "смерти" F, в которой также находятся Боруссия Д и Барселона. Матч в Дортмунде состоится сегодня и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, ФК Славия.
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