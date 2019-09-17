Интер - Славия: стартовые составы команд

Новости спорта:Интер и Славия откроют групповой этап Лиги чемпионов сезона 2019/20.

17 сентября 8 матчами стартует Лига чемпионов 2019/20. Первыми вступят в борьбу за престижнейший евротрофей Интер и Славия, а также Лион и Зенит. Оба матча начнутся в 19:55 по киевскому времени. Игра Интер - Славия состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", а рассудит его французская бригада рефери во главе с Рюдди Бюке. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1".

Стартовые составы команд:

"Интер": Ханданович, Гальярдини, де Врей, Лукаку, Мартинес, Сенси, Асамоа, Д'Амброзио, Шкриньяр, Брозович, Кандрева.

"Славия": Коларж, Говорка, Цоуфал, Станчу, Олайинка, Гушбауэр, Кудела, Боржил, Соучек, Траоре, Масопуст.

По итогам жеребьевки Интер и Славия попали в группу "смерти" F, в которой также находятся Боруссия Д и Барселона. Матч в Дортмунде состоится сегодня и начнется в 22:00 по киевскому времени.