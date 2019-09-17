Основной хавбек МЮ продолжит карьеру в Серии А

Новости спорта:Сербский полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич может перебраться в чемпионат Италии.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич привлек внимание сразу трех итальянских грандов.

По сообщениям Calciomercato, сербского футболиста хотят подписать «Милан», «Интер» и «Ювентус». При этом все клубы не хотят покупать игрока зимой, а намерены подписать его в конце сезона, когда он станет свободным агентом.

Отметим, что в начале этого сезона Матич оказался недоволен тем, что потерял место в старте МЮ. На счету серба 2 матча в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в январе снова попытается подписать Дибалу.