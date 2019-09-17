Скачать
Вторник, 17.09.2019
Свитолина без проблем пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу
Свитолина без проблем пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу
ПСЖ - Реал Мадрид: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов
ПСЖ - Реал Мадрид: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов
Уайлдер - Фьюри 2: контракты подписаны, однако есть проблема
Уайлдер - Фьюри 2: контракты подписаны, однако есть проблема
Шахтер - Манчестер Сити: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Шахтер - Манчестер Сити: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Зинченко - о поединке Лиги чемпионов Шахтер - Ман Сити (Видео)

Зинченко - о поединке Лиги чемпионов Шахтер - Ман Сити (Видео)
19:51 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Украинский хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал предстоящий поединок против Шахтера в Лиге чемпионов.

Александр Зинченко ответил на вопросы журналистов накануне предстоящего матча первого тура группового этапа ЛЧ против Шахтера.

"Игрокам Манчестер Сити не надо проводить экскурсии в Харькове, это они уже будут мне показывать, куда проходить и что делать, так как это происходит в гостинице. Они здесь не новые. Думаю, многие из ребят уже присматривают здесь себе квартиры.

"Видели ли они город? Только в автобусе, к сожалению".

"Экскурсия? К сожалению, у нас недостаточно времени. Все время уходит на подготовку".

Букмекеры считают одним фаворитом на победу в Лиге чемпионов Манчестер Сити. У Зинченко спросили, согласен ли он с этим мнением.

"Конечно, мы не смотрим на букмекеров и то, что говорят другие. Мы просто сфокусированы на своей игре. И стараемся показывать максимальный результат. Мы будем сражаться за все титулы, но Лига чемпионов – это для нас особенный трофей. Я не могу выделить, ибо АПЛ для нас является приоритетом".

Шахтер - Манчестер Сити: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

"Я читал прессу после матча с Норвичем, многие сайты, конечно, переводят неправильно. Может казаться читателю, что это звучит грубо или неуважительно к сопернику. Мы уважаем Шахтер и постараемся показать лучшую игру, и добиться положительного результата".

Шахтер и Заря выдали фантастическую перестрелку (Обзор матча)

"Правый фланг Шахтера? Конечно, я могу назвать футболистов, которые могут играть на этой стороне. Что я могу сказать? Квалифицированные игроки. Марлоса могу выделить. Конечно, будет интересно противостоять", — сказал Александр Зинченко.

Матч Шахтер – Манчестер Сити состоится 18 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсона Фьюри отстранили от бокса
02 "Я шел в никуда": Фьюри вспомнил свою победу над Кличко
03 Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
04 Клопп вероятнее всего покинет Ливерпуль: названа причина
05 Экс-тренер Динамо: Сейчас киевляне показывают футбол уровня Второй лиги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь