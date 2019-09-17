Зинченко - о поединке Лиги чемпионов Шахтер - Ман Сити (Видео)

Новости спорта:Украинский хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал предстоящий поединок против Шахтера в Лиге чемпионов.

Александр Зинченко ответил на вопросы журналистов накануне предстоящего матча первого тура группового этапа ЛЧ против Шахтера.

"Игрокам Манчестер Сити не надо проводить экскурсии в Харькове, это они уже будут мне показывать, куда проходить и что делать, так как это происходит в гостинице. Они здесь не новые. Думаю, многие из ребят уже присматривают здесь себе квартиры.

"Видели ли они город? Только в автобусе, к сожалению".

"Экскурсия? К сожалению, у нас недостаточно времени. Все время уходит на подготовку".

Букмекеры считают одним фаворитом на победу в Лиге чемпионов Манчестер Сити. У Зинченко спросили, согласен ли он с этим мнением.

"Конечно, мы не смотрим на букмекеров и то, что говорят другие. Мы просто сфокусированы на своей игре. И стараемся показывать максимальный результат. Мы будем сражаться за все титулы, но Лига чемпионов – это для нас особенный трофей. Я не могу выделить, ибо АПЛ для нас является приоритетом".

"Я читал прессу после матча с Норвичем, многие сайты, конечно, переводят неправильно. Может казаться читателю, что это звучит грубо или неуважительно к сопернику. Мы уважаем Шахтер и постараемся показать лучшую игру, и добиться положительного результата".

"Правый фланг Шахтера? Конечно, я могу назвать футболистов, которые могут играть на этой стороне. Что я могу сказать? Квалифицированные игроки. Марлоса могу выделить. Конечно, будет интересно противостоять", — сказал Александр Зинченко.

Матч Шахтер – Манчестер Сити состоится 18 сентября в 22:00 по киевскому времени.