Юному таланту Барселоны Фати покорилось уникальное достижение в ЛЧ

Новости спорта:Нападающий Барселоны Ансу Фати дебютировал в Лиге чемпионов.

Юный нападающий Барселоны Ансу Фати дебютировал в Лиге чемпионов.

В возрасте 16 лет и 351 день игрок стал самым молодым футболистом "сине-гранатовых", выступавших в Лиге чемпионов.

До Фати самым молодым каталонцем в ЛЧ был Боян Кркич, сыгравший первый матч в 17 лет и 22 дня.

Что касается других клубов, то моложе испанца в истории Лиги чемпионов в стартовых составах выходили только двое - Селестин Бабаяро в 16 лет и 86 дней (Андерлехт) и Юри Тилеманс в 16 лет 148 дней (Андерлехт).

Фати начал матч в стартовом составе, а на 59-й минуте его заменил Лионель Месси.

Барселона и Боруссия так и не открыли счет в матче, завершив его с нулями на табло.