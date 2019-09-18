Футболист Шахтера назвал лучших игроков Динамо

Новости спорта:Тарас Степаненко выделил лучших игроков киевского Динамо.

30-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко назвал лучших футболистов в киевском «Динамо».

"Лучшие в Динамо? Тяжелый вопрос. Если брать с профессиональной точки зрения, кто мне нравится как футболист, я бы выделил Цыганкова и Миколенко.

Витя — атакующий футболист, креативный, быстрый, с ударом. Миколенко — скоростной, физически подготовленный, хорошо играет в обороне, цепкий.

Если будет работать над собой, то его ждет большое будущее. В Шахтер мы его вряд ли возьмем (смеется), но куда-то в Европу — он мог бы", — отметил Степаненко.