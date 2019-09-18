Отсылка к прошлому: команда экс-тренера Шахтера показала новую форму (Фото)

Новости спорта:Команда Пауло Фонсеки уже ближайший матч проведет в новом комплекте формы.

Футболка выполнена в темно-синих цветах и подчеркивается красным воротником с желтым V-образным вырезом и желто-красными краями рукава.

Специальный принт является отсылкой к прошлому и отдает дань великой истории клуба.

Шорты и гетры также выполнены в темно-синих цветах.

Отметим, что команда сыграет в данной форме в первом туре группового этапа Лиги Европы против Башакшехира 19-го сентября.

Ранее сообщалось, Мирча Луческу считает проблемой Фонсеки то, что в Шахтере он получил уже все готовое.

УЕФА определилась с названием еврокубкового турнира, который может стать третьим по статусу после Лиги чемпионов и Лиги Европы.