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Отсылка к прошлому: команда экс-тренера Шахтера показала новую форму (Фото)

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Отсылка к прошлому: команда экс-тренера Шахтера показала новую форму (Фото)
16:00 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Рома

Новости спорта:Команда Пауло Фонсеки уже ближайший матч проведет в новом комплекте формы.

Футболка выполнена в темно-синих цветах и подчеркивается красным воротником с желтым V-образным вырезом и желто-красными краями рукава.

Специальный принт является отсылкой к прошлому и отдает дань великой истории клуба.

Шорты и гетры также выполнены в темно-синих цветах.

Отметим, что команда сыграет в данной форме в первом туре группового этапа Лиги Европы против Башакшехира 19-го сентября.

Украинские арбитры будут судить матч Лиги Европы

Ранее сообщалось, Мирча Луческу считает проблемой Фонсеки то, что в Шахтере он получил уже все готовое.

 УЕФА определилась с названием еврокубкового турнира, который может стать третьим по статусу после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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ФК Рома, Лига Европы, Форма, Серия А, Футбол.
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