Отсылка к прошлому: команда экс-тренера Шахтера показала новую форму (Фото)

Футболка выполнена в темно-синих цветах и подчеркивается красным воротником с желтым V-образным вырезом и желто-красными краями рукава.
Специальный принт является отсылкой к прошлому и отдает дань великой истории клуба.
Шорты и гетры также выполнены в темно-синих цветах.
Отметим, что команда сыграет в данной форме в первом туре группового этапа Лиги Европы против Башакшехира 19-го сентября.
Ранее сообщалось, Мирча Луческу считает проблемой Фонсеки то, что в Шахтере он получил уже все готовое.
УЕФА определилась с названием еврокубкового турнира, который может стать третьим по статусу после Лиги чемпионов и Лиги Европы.