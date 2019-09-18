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Шаран о матче с Вольфсбургом: Постараемся испортить настроение хозяевам

Шаран о матче с Вольфсбургом: Постараемся испортить настроение хозяевам
20:01 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Состоялась пресс-конференция накануне первого матча группового этапа Лиги Европы Вольфсбург - Александрия.

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга».

– Мы долго ждали начала группового этапа Лиги Европы, и мы очень рады, что на этом этапе у нас такие соперники, как «Вольфсбург», «Гент» и «Сент-Этьен», потому что это невероятный успех для нашей команды - попасть в групповой этап.

Конечно, мы сегодня прогулялись по городку, нам очень понравилось. Самое основное - это настрой на игру. Мы приехали сюда играть, но город заслуживает теплых слов.

– Сильные стороны «Вольфсбурга» знаете?

– Мы просмотрели несколько матчей. Команда очень сильного уровня, с очень сильными игроками. Команда очень хорошо играет на контратаках. «Вольфсбург», конечно же, фаворит, но мы приложим все силы к тому, чтобы настроение у игроков, тренеров и болельщиков «Вольфсбурга» был не таким веселым.

– Тот фактор, что вы давно работаете в «Александрии», а ваш визави только в начале сезона возглавил «Вольфсбург», может повлиять на расклад сил?

– Думаю, игра покажет, но имея такой арсенал игроков у соперника, и, судя по тем матчам, которые мы посмотрели, не думаю, что это сыграет какую-то роль. Надеемся, что мы сможем оказать сопротивление в завтрашнем поединке.

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Мы пересмотрели все матчи Вольфсбурга этого сезона. Команда очень высокого уровня, с очень сильными исполнителями. Команда хорошо играет на контратаках, у нее прекрасная скорость. Конечно, Вольфсбург считается фаворитом в завтрашнем матче, но у нас тоже есть характер, и поэтому мы постараемся испортить настроение хозяевам и их болельщикам.

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Будет ли преимуществом то, что главный тренер Вольфсбурга только летом принял команду? Не думаю, что это имеет решающее значение. Команда сыграна, игроки прекрасно знают друг друга, поэтому... Но мы также готовились, разобрали игру соперника и постараемся завтра воплотить наши планы в жизнь.

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Лига Европы, ФК Александрия, ФК Вольфсбург, Владимир Шаран.
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