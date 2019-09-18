Шастал о предстоящем поединке с Вольфсбургом: Это очень большой шаг

Новости спорта:Игрок Александрии рассказал о мотивации перед историческим матчем для команды Владимира Шарана.

Александрия проведет свой дебютный матч Лиги Европы против Вольфсбурга. Похоже, что у команды Владимира Шарана не будет никаких проблем с мотивацией на игру.

"Это очень большой шаг как для меня, так и для всей команды – сыграть матч на таком уровне, в групповом этапе Лиги Европы. Все футболисты подойдут воодушевленными к этому матчу и групповому этапу в целом", — заявил хавбек Дмитрий Шастал на предматчевой пресс-конференции.

Предполагается, что матч не пользуется особой популярностью среди немецких болельщиков, а вот украинцев на трибунах ожидается довольно много.

"Присутствие болельщиков из Александрии, безусловно, придаст нам определенных сил и эмоций. Но думаю, что болельщики Вольфсбурга еще подтянутся к матчу".

Ранее главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга».