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Шастал о предстоящем поединке с Вольфсбургом: Это очень большой шаг

Шастал о предстоящем поединке с Вольфсбургом: Это очень большой шаг
20:47 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Игрок Александрии рассказал о мотивации перед историческим матчем для команды Владимира Шарана.

Александрия проведет свой дебютный матч Лиги Европы против Вольфсбурга. Похоже, что у команды Владимира Шарана не будет никаких проблем с мотивацией на игру.

"Это очень большой шаг как для меня, так и для всей команды – сыграть матч на таком уровне, в групповом этапе Лиги Европы. Все футболисты подойдут воодушевленными к этому матчу и групповому этапу в целом", — заявил хавбек Дмитрий Шастал на предматчевой пресс-конференции.

Предполагается, что матч не пользуется особой популярностью среди немецких болельщиков, а вот украинцев на трибунах ожидается довольно много.

"Присутствие болельщиков из Александрии, безусловно, придаст нам определенных сил и эмоций. Но думаю, что болельщики Вольфсбурга еще подтянутся к матчу".

Матч Александрии против Вольфсбурга в ЛЕ будет судить турецкая бригада арбитров

Ранее главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга».

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Александрия, ФК Вольфсбург, Владимир Шаран, Дмитрий Шастал.
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