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Тренер Вольфсбурга: Нас ждет непростое испытание с Александрией

Тренер Вольфсбурга: Нас ждет непростое испытание с Александрией
20:28 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Оливер Гласнер пересмотрел матчи Александрии и будет играть только на победу.

Главный тренер немецкого «Вольфсбурга» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы против «Александрии».

«Просмотрели несколько игр «Александрии», она играет очень агрессивно и старается действовать на высоких скоростях. О классе «Александрии» свидетельствует и то, что она в чемпионате заняла третье место и уступила лишь известным в Европе «Шахтеру» и «Динамо». Нас ждет непростое испытание, но мы будем играть только на победу», - сказал Гласнер.

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран также поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга».

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Матч «Вольфсбург» – «Александрия» состоится в четверг, 19-го сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Лига Европы, ФК Александрия, ФК Вольфсбург, Оливер Гласнер.
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