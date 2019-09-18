Тренер Вольфсбурга: Нас ждет непростое испытание с Александрией

Главный тренер немецкого «Вольфсбурга» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы против «Александрии».
«Просмотрели несколько игр «Александрии», она играет очень агрессивно и старается действовать на высоких скоростях. О классе «Александрии» свидетельствует и то, что она в чемпионате заняла третье место и уступила лишь известным в Европе «Шахтеру» и «Динамо». Нас ждет непростое испытание, но мы будем играть только на победу», - сказал Гласнер.
Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран также поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга».
Матч «Вольфсбург» – «Александрия» состоится в четверг, 19-го сентября. Начало в 22:00 по Киеву.