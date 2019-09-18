Скачать
Среда, 18.09.2019
Свитолина сенсационно зачехлила ракетку в Чжэнчжоу
Свитолина сенсационно зачехлила ракетку в Чжэнчжоу
Шахтер 0:1 Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Шахтер 0:1 Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Динамо - Мальме: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Динамо - Мальме: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Атлетико - Ювентус: онлайн-трансляция матча
Атлетико - Ювентус: онлайн-трансляция матча

Шахтер - Ман Сити: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Смотрите фото (3)
Шахтер - Ман Сити: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
21:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Вингер Шахтера Тайсон выйдет в стартовом составе на матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

В среду, 18-го сентября, состоится матч стартового тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют «Шахтер» и «Манчестер Сити».

«Шахтер»: Пятов – Кривцов, Степаненко, Тайсон (К), Жуниор Мораэс, Марлос, Соломон, Алан Патрик, Матвиенко, Исмаили, Болбат.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Стерлинг, Гюндоган, Габриэл Жезус, Зинченко, Родри, де Брюйне, Фернандиньо (К), Махрез, Отаменди.

Поединок пройдет в Харькове на ОСК «Металлист». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Шахтер - Сити.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боруссия Д - Барселона: события матча (Фото, Видео)
02 Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 17 сентября (Видео)
03 Пакьяо ответил Мейвезеру на предложение о бое в Японии
04 Степаненко - о первой зарплате, дедовщине и главной проблеме украинского футбола
05 "В любой другой стране бой бы остановили": Хирн о рассечении Фьюри
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь