Шахтер - Ман Сити: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Новости спорта:Вингер Шахтера Тайсон выйдет в стартовом составе на матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

В среду, 18-го сентября, состоится матч стартового тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют «Шахтер» и «Манчестер Сити».

«Шахтер»: Пятов – Кривцов, Степаненко, Тайсон (К), Жуниор Мораэс, Марлос, Соломон, Алан Патрик, Матвиенко, Исмаили, Болбат.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Стерлинг, Гюндоган, Габриэл Жезус, Зинченко, Родри, де Брюйне, Фернандиньо (К), Махрез, Отаменди.

Поединок пройдет в Харькове на ОСК «Металлист». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.