ФК Львов придумал хитрый способ собрать полный стадион на матче УПЛ

Новости спорта:Львовяне в нынешнем году еще не побеждали на своем поле.

ПФК Львов на официальном сайте объявил, что клуб организует бесплатный вход на предстоящий матч чемпионата Украины с Олимпиком.

Новый главный тренер львовян Владимир Мазяр дебютирует перед львовской публикой и попытается добыть первую домашнюю победу для клуба с октября прошлого года.

Матч между Львовом и Олимпиком состоится в субботу, 21 сентября. Начало — в 14:00.

Напомним, Мазяр возглавил команду на прошлой неделе, сменив на должности Богдана Блавацкого. Сейчас команда располагается на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице Favbet Лиги.