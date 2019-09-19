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ФК Львов придумал хитрый способ собрать полный стадион на матче УПЛ

ФК Львов придумал хитрый способ собрать полный стадион на матче УПЛ
11:21 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Львовяне в нынешнем году еще не побеждали на своем поле.

ПФК Львов на официальном сайте объявил, что клуб организует бесплатный вход на предстоящий матч чемпионата Украины с Олимпиком.

Новый главный тренер львовян Владимир Мазяр дебютирует перед львовской публикой и попытается добыть первую домашнюю победу для клуба с октября прошлого года.

Матч между Львовом и Олимпиком состоится в субботу, 21 сентября. Начало — в 14:00.

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Напомним, Мазяр возглавил команду на прошлой неделе, сменив на должности Богдана Блавацкого. Сейчас команда располагается на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице Favbet Лиги.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, ПФК Львов.
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