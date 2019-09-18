Франков пояснил возможные причины "конфликта" в Динамо

Новости спорта:Известный журналист Артем Франков высказался о возможном конфликте в Динамо после серии неудач.

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал о причинах потенциального конфликта внутри киевского «Динамо».

«Есть ли в команде конфликт – это отдельный вопрос, на который я, к сожалению, не смогу ответить. Об этом никто не может знать, кроме игроков и тренерского штаба. Более того, даже тренеры иногда могут не знать о таких вещах. В целом же версия о конфликте имеет место быть, но ни подтвердить, ни опровергнуть мы не можем с большой долей вероятности.

Общий язык футболистов с тренером базируется на одном: единственной цели и способах ее достижения. Вот как раз со способами достижения и могли возникнуть вопросы. У Хацкевича отношения с коллективом были замечательные. Вопрос только в том, на чем они базировались. Не исключаю, что игроков устраивало все то, что происходило ранее, то есть отсутствие тренировочных нагрузок как таковых. Когда же произошли изменения, коллектив, привыкший за 3 года к совершенно другому, дал неадекватную реакцию. Футболисты просто не были убеждены, что новые способы необходимы для достижения результата и для выхода команды на нормальный уровень конкуренции», – сообщил Франков.

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко на сегодняшней пресс-конференции заявил, что даже если на матч с «Мальме» в Лиге Европы придет один фанат – команда будет играть для него.

Напомним, хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча первого раунда группового этапа Лиги Европы с «Мальме», а также рассказал об обстановке в команде после серии неудачных матчей.

Матч Динамо – Мальме состоится 19 сентября в 19:55 по киевскому времени.