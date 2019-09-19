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Розыгрыш Кубка лиги Франции 2019/20 станет последним: все подробности

Розыгрыш Кубка лиги Франции 2019/20 станет последним: все подробности
16:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Руководство французского футбола намерено сократить количество внутренних соревнований путем ликвидации Кубка лиги.

Французская футбольная лига перестанет проводить Кубок лиги начиная со следующего года, сообщает BBC.

В турнире, который проходил каждый сезон с 1994 года, принимали участие клубы из первого и второго дивизионов, а также некоторые представители третьей лиги. Действующим обладателем трофея является «Страсбург».

До этого в пяти розыгрышах подряд сильнейшей командой оказывался «Пари Сен-Жермен».

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«Это позволит нам сократить количество матчей в сезоне и добавить футболистам времени для восстановления. В зависимости обстановки лига оставляет за собой право перезапустить турнир в будущем», — говорится в сообщении лиги.

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Таким образом, Англия в следующем году останется единственным представителем топ-5 европейских лиг, где будет разыгрываться Кубок лиги.

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ФК ПСЖ, Футбол, Кубок Лиги, Чемпионат Франции, Новости футбола.
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