Розыгрыш Кубка лиги Франции 2019/20 станет последним: все подробности

Новости спорта:Руководство французского футбола намерено сократить количество внутренних соревнований путем ликвидации Кубка лиги.

Французская футбольная лига перестанет проводить Кубок лиги начиная со следующего года, сообщает BBC.

В турнире, который проходил каждый сезон с 1994 года, принимали участие клубы из первого и второго дивизионов, а также некоторые представители третьей лиги. Действующим обладателем трофея является «Страсбург».

До этого в пяти розыгрышах подряд сильнейшей командой оказывался «Пари Сен-Жермен».

«Это позволит нам сократить количество матчей в сезоне и добавить футболистам времени для восстановления. В зависимости обстановки лига оставляет за собой право перезапустить турнир в будущем», — говорится в сообщении лиги.

Таким образом, Англия в следующем году останется единственным представителем топ-5 европейских лиг, где будет разыгрываться Кубок лиги.