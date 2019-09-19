Два топ-клуба Европы хотят купить молодого таланта Зальцбурга

Новости спорта:На 19-летнего Эрлинга Холанда охотятся МЮ и Барселона.

Холландом интересуются гранды европейского футбола. По информации Mundo Deportivo, форвард РБ Зальцбурга Эрлинг Холанд попал в объектив ведущих клубов из Европы.

Сообщается, что Манчестер Юнайтед и Барселона активно следят за 19-летний игроком, а "красные дьяволы" и вовсе отправили своего скаута на просмотр Холанда в матче Лиги чемпионов против Генка, в котором норвежец оформил хет-трик.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Холанда 11 голов и 4 результативные передачи в 7 матчах чемпионата Австрии.